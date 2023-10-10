Власти Финляндии хотят облегчить конфискацию недвижимости россиян

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Финское правительство до конца срока своих полномочий – до 2027 года – планирует облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах. Об этом сообщает телерадиокомпания YLE, ссылаясь на министра юстиции страны Леену Мери.

В июле власти Финляндии еще больше ужесточили ограничения на въезд для владельцев недвижимости из РФ. В частности, затруднительным представляется проведение банковских платежей из России в финские банки, что влечет за собой невозможность оплаты налогов и счетов за объекты недвижимости.

Одновременно с этим российские владельцы недвижимости стали чаще пренебрегать своими юридическими обязательствами, заявляют авторы статьи. Так, согласно данным правоохранительных органов Финляндии, случаи взыскания с владельцев недвижимости из России участились.

Кроме того, проблемы также возникли с информированием российских владельцев о задолженности в связи с отсутствием почтового сообщения.

Правительство Финляндии планирует реформировать законодательство до 2027 года, предположительно, переняв опыт Испании, где иностранному владельцу недвижимости необходимо иметь банковский счет в Испании и местное контактное лицо.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен объявила, что в стране с 16 сентября вводится запрет на въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей. Ограничение не касается машин российских дипломатов, а также россиян, намеренных въехать в страну по гуманитарным причинам.

Кроме того, с сентября запреты на въезд автомобилей с российскими номерами начали вводить и другие страны. Сначала это сделали власти Литвы, а затем и Латвии. 13 сентября к ним присоединилась Эстония, 2 октября – Болгария, 3 октября – Норвегия.

Финляндия ввела запрет на въезд авто с российскими номерами