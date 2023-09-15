Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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15 сентября, 14:15

Политика

Финляндия ввела запрет на въезд авто с российскими номерами

Финляндия ввела запрет на въезд авто с российскими номерами

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Финляндия вслед за Прибалтикой вводит запрет на въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Как сообщает МИД страны, эта мера начнет действовать 16 сентября.

В дальнейшем провезти в Финляндию машину, зарегистрированную в России, сможет только гражданин Евросоюза или кто-то из членов его семьи, а также дипломатв. Страна соблюдает рекомендации Еврокомиссии по ужесточению санкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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