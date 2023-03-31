Собянин: в Москве до 2024 года будет реконструировано 22 транспортные развязки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотни готова практически наполовину. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

"Новая развязка обеспечит прямой пропуск транспорта с Южной рокады (улица Верхние Поля) в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе. В рамках данного проекта построим 5 эстакад-съездов, 3 путепровода, 2 надземных и 1 подземный пешеходный переход", – поделился Собянин.

По словам градоначальника, строительство облегчит передвижение многим автомобилистам и пассажирам городского транспорта. Кроме того, специалисты оборудуют там удобный подъезд к торговым комплексам "Садовод" и "Мега". Собянин напомнил, что у этих ТЦ суточный трафик свыше 150 тысяч человек.

В общей сложности в столице специалисты реконструируют 22 развязки до 2024 года.

Ранее Собянин рассказал, что за последние пять лет средняя скорость движения на МКАД увеличилась на 6%, с 48 до 51 километра в час. Мэр отметил, что модернизация Московской кольцевой автодороги является одним из основных направлений транспортной программы города.

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