Собянин рассказал о планах строительства новых дорог, мостов и путепроводов в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о планах строительства 10 объектов улично-дорожной сети в 2023 году. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В частности, планируется построить автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда и два пешеходных моста через Нагатинский затон и реку Яузу возле МГТУ имени Баумана.

Также в планах строительство путепроводов между улицей Малыгина и Малыгинским проездом, между улицей Костромской и Юрловским проездом и на участке от Большой Академической улицы до улицы Академика Королева.

Мэр рассказал о планах строительства дорог. Так, 14,5 километра дорог возведут в районе улицы Поляны. По словам Собянина, они сделают доступнее районы Северное и Южное Бутово и поселение Булатниковское. Также обновят или построят заново 5,9 километра дорог в рамках реконструкции улиц Вильгельма Пика, Декабристов и Сельскохозяйственной.

Мэр заявил, что в зависимости от типа объектов их ввод в эксплуатацию намечен на 2025–2026 годы.

Ранее сообщалось, что власти Москвы в ближайшие три года планируют завершить строительство четырех путепроводов в Северном административном округе.

Речь идет о путепроводе между улицами 800-летия Москвы и Инженерной, который пройдет через пути Савеловского направления МЖД, о Дмитровском путепроводе в районе платформы Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги, путепроводе между Проектируемым проездом № 2236 и улицей Хачатуряна через пути МЦД-1, а также о путепроводе через пути Октябрьской железной дороги в районе 24–25-го километра Ленинградского шоссе.

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