Собянин: Транспортно-пересадочный узел "Рижская" ждет масштабное обновление

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рижская" объединит три маршрута Московских центральных диаметров и две станции метро, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, ТПУ ждет масштабное обновление – этот хаб объединит станции действующего второго маршрута МЦД, будущих третьего и четвертого маршрутов, а также две одноименные станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий.

Благодаря этому, пассажиры смогут строить множество альтернативных маршрутов. Как подчеркнул мэр, ТПУ сделает удобнее передвижение свыше 200 тысяч жителей трех районов: Мещанского, Алексеевского и Марьиной Рощи.

В Дептрансе Москвы отметили, что создать узел с большим числом пересадок в центре города – сложнейшая работа и с точки зрения проектирования самой транспортной инфраструктуры, и в части организации прилегающей территории для пассажиров.

Ранее сообщалось, что 10 крупнейших транспортно-пересадочных узлов, расположенных в центре Москвы, войдут в состав третьего и четвертного маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) уже в конце 2023 – в начале 2024 года.

В Дептрансе столицы пояснили, что запуск МЦД-3 и МЦД-4 позволит жителям Центрального административного округа строить сквозные маршруты через город, а пассажиры МЦД смогут делать пересадки на другие виды транспорта с помощью карты "Тройка". В настоящее время компания "Российские железные дороги" ведут реконструкцию восьми уже имеющихся ТПУ и строительство двух новых.



"Это наш город": строительство ТПУ "Петровско-Разумовская" завершат в 2022 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!