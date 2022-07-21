Собянин заявил, что ТПУ "Серп и Молот" будет одним из крупнейших в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый транспортно-пересадочный узел "Серп и Молот", который свяжет D2, D4 и две станции метро, будет одним из крупнейших в Москве. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр города рассказал, что в ТПУ перенесут платформы с бывшей железнодорожной станции Москва-Товарная. Строительство пересадочного узла планируют завершить в 2024 году.

"Узел находится на границе исторической части города и современной застройки. Поэтому мы ставили перед проектировщиками непростую задачу: сохранить архитектуру местности и учесть новые строительные тренды", – написал Собянин.

По его словам, в новом ТПУ установят навесы над платформами, оборудуют комфортные места ожидания. Пассажирам будет доступна удобная пересадка между диаметрами, метро и остановками наземного транспорта.

Ранее Собянин рассказал, что строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро находится в завершающей стадии. По его словам, рабочие сосредоточили главные усилия на окончании строительства БКЛ. Гендиректор компании-подрядчика АО "Мосметрострой" Сергей Жуков поведал, что готовность участка со станциями "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники" составляет около 80%.

