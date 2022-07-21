Собянин заявил, что ТПУ "Серп и Молот" будет одним из крупнейших в Москве

15:00
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Новый транспортно-пересадочный узел "Серп и Молот", который свяжет D2, D4 и две станции метро, будет одним из крупнейших в Москве. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
Мэр города рассказал, что в ТПУ перенесут платформы с бывшей железнодорожной станции Москва-Товарная. Строительство пересадочного узла планируют завершить в 2024 году.
"Узел находится на границе исторической части города и современной застройки. Поэтому мы ставили перед проектировщиками непростую задачу: сохранить архитектуру местности и учесть новые строительные тренды", – написал Собянин.
По его словам, в новом ТПУ установят навесы над платформами, оборудуют комфортные места ожидания. Пассажирам будет доступна удобная пересадка между диаметрами, метро и остановками наземного транспорта.
Ранее Собянин рассказал, что строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро находится в завершающей стадии. По его словам, рабочие сосредоточили главные усилия на окончании строительства БКЛ. Гендиректор компании-подрядчика АО "Мосметрострой" Сергей Жуков поведал, что готовность участка со станциями "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники" составляет около 80%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: