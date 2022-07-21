Центр керлинга в Мнёвниковской пойме построят в 2024 году – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы



Центр керлинга в Мнёвниковской пойме появится в 2024 году. Площадь комплекса составит 12,5 тысячи квадратных метров, сообщил Сергей Собянин.

По словам столичного мэра, данный объект станет новым центром развития керлинга и тренировочной базой сборных по этой спортивной дисциплине.

На сегодняшний день в городе керлингом занимаются более 7,5 тысячи человек. Готовят спортсменов три учреждения Москомспорта – школа № 10, Московская академия зимних видов спорта и СШОР "Москвич", где занимаются 277 атлетов, в том числе 16 на этапе начальной подготовки и 146 на тренировочном.

В столице в настоящее время также есть большое количество частных секций по керлингу и пять крытых площадок, что недостаточно с учетом растущей популярности этого спорта.

Ранее Собянин сообщил, что возведение ледового дворца Этери Тутберидзе в столичном районе Ясенево должно завершиться раньше намеченного срока.

Отмечалось, что во дворце площадью 20,7 тысячи квадратных метров будут тренировать хоккеистов и фигуристов, а также проводить ледовые шоу. При этом москвичи смогут приходить покататься на коньках в свободное от тренировок время.

