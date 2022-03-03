14:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел новый ледовый дворец "Арктика" в Ново-Переделкине. Мэр отметил, что спорткомплекс станет важным объектом для района и для всей столицы.
Собянин подчеркнул, что в настоящее время частные инвесторы активно вкладываются в спорт, в хоккейные площадки, бассейны.
"В последние годы у нас вообще практически нет аукционов, на которых мы выставляем земельные участки под спортивные объекты. Я думаю, что это направление, несмотря на экономические трудности, будет и дальше развиваться. Всегда будут кататься на коньках, плавать", – сказал мэр.
В материалах пресс-службы мэрии и правительства города говорится, что в здании разместили четыре ледовые арены, три спортивных зала и бассейн на четыре дорожки с саунами и раздевалками.
Также там оборудовали студию видеотрансляций для проведения прямых эфиров хоккейных матчей.
На сегодняшний день на базе спорткомплекса работают школа хоккея "Красная машина – Арктика", детская школа фигурного катания "Арктика" и театр на льду "Полярные совы".
В школе плавания "Арктика" проводятся занятия для взрослых и детей, занятия "мама и малыш" для детей старше одного года, а также занятия для детей с синдромом ДЦП и клуба инвалидов.
В "Арктике" также арендуют лед звезды НХЛ и КХЛ, любительские и профессиональные хоккейные команды, любительские и детские хоккейные лиги, детские хоккейные школы и школы по фигурному катанию. На базе спорткомплекса спортивную подготовку проходят свыше 270 спортсменов ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы".
В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс могут посещать все желающие.
Уточняется, что новый спорткомплекс ежемесячно посещают свыше 40 тысяч человек.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2023 года в Москве за счет инвесторов построят четыре ледовые арены. В их числе – стадион "Кристалл" в Лужниках, спорткомплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" и ледовый дворец спортивной школы "Самбо-70".
Собянин осмотрел новый ледовый дворец "Арктика" в Ново-Переделкине
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