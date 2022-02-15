Строительство четырех футбольных полей завершается в столице

09:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в этом году планируется открыть четыре футбольных поля, которые строят за счет городского бюджета, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Так, уже более чем на 90% завершена масштабная реконструкция стадиона "Москвич". Весной здесь закончится устройство финишного покрытия беговых дорожек и газона на футбольном поле", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, в первом квартале текущего года специалисты планируют завершить основные строительные работы по реконструкции футбольного поля с инфраструктурой в Зеленограде.
В столичном районе Ясенево на улице Паустовского появится еще одно футбольное поле с инфраструктурой. Также новое футбольное поле откроют в составе школы № 112 "Спутник" Москомспорта.
Ранее Бочкарев рассказал, что до конца 2023 года в Москве за счет инвесторов построят четыре ледовые арены. В их числе – стадион "Кристалл" в Лужниках, спорткомплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" и ледовый дворец спортивной школы "Самбо-70".
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