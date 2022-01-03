Футбольное поле оборудуют на улице Паустовского в 2022 году

18:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Футбольное поле появится в столичном районе Ясенево на улице Паустовского, как сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Футбольное поле с инфраструктурой введут в эксплуатацию в 2022 году. Уже завершены основные строительные работы", – рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Спортивный объект появится на базе незавершенного поля с двухэтажным административно-бытовым корпусом и крытой парковки для спецтехники.
Покрытие футбольного поля заменят на искусственный газон. Радом с игровой площадкой разместят трибуны на 500 мест. Кроме того, в рамках обновления инфраструктуры будут установлены шумозащитный экран, контрольно-пропускной пункт и открытые парковки.
Ранее в понедельник, 3 января, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем строительстве новых спортивных комплексов с катками в Москве. Градоначальник призвал жителей столицы чаще кататься на коньках.
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