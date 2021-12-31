Собянин рассказал о планах по реконструкции спорткомплекса "Авангард"

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Правительство Москвы оформило право собственности на территории спорткомплекса "Авангард" и планирует провести его реконструкцию. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Он напомнил, что "Авангард" был построен на шоссе Энтузиастов в 1954 году. По словам мэра города, с тех пор спорткомплекс ни разу не реконструировался.

"Нормально заниматься спортом сегодня здесь невозможно. Предыдущие собственники планировали окончательно закрыть стадион и застроить его территорию коммерчески привлекательными объектами. Мы не позволили им это сделать", – написал Собянин.

Он рассказал, что на территории многие объекты полностью разрушены, а восстановить их будет невозможно. При этом некоторые сохранившиеся объекты будут отреставрированы.

По словам Собянина, после реконструкции на территории "Авангарда" появятся стадион с трибунами и легкоатлетическим ядром, многофункциональная спортивная площадка с воркаутом и тропой препятствий, площадки для волейбола,баскетбола и бадминтона. Кроме того, на объекте оборудуют детскую площадку, фитнес-зону для разных возрастов , скейт-парк и памп-трек.

На территории спорткомплекса также построят многофункциональные павильоны для занятия художественной гимнастикой, теннисом, гандболом, волейболом, баскетболом, фехтованием, единоборствами, йогой, танцами и другими видами спорта. Для посетителей также установят фонтан, кафе и павильон проката.

"Чтобы не нарушать экологию Измайловского лесопарка, крытые сооружения спорткомплекса будут возведены из легких некапитальных конструкций. Тем не менее, объем работ – достаточно большой", – отметил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что все работы постараются выполнить в течение двух лет.

Собянин также призвал жителей высказать свое мнение о реконструкции стадиона на платформе "Активный гражданин".

Ранее Собянин рассказал, что после благоустройства части территории Салтыковского лесопарка со стороны Новокосина его посещаемость увеличилась в шесть раз. По его словам, на территории очистили пруд, оборудовали пешеходные тропинки и лыжные трассы.

