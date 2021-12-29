Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Волоколамского шоссе

09:07
Фото: sobyanin.ru
Волоколамское шоссе после завершенной в текущем году реконструкции переживет масштабное благоустройство, в рамках которого будет обновлена транспортная и пешеходная инфраструктуры магистрали, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
"В уходящем году мы в основном завершили сложную многолетнюю реконструкцию Волоколамского шоссе. Следующим шагом станет комплексное благоустройство этой вылетной магистрали. Суть проекта – создать "шоссе комфортной пересадки" с удобными автобусными остановками и пешеходными переходами", – написал мэр Москвы.
Однако, по словам Собянина, благоустройство затронет не только саму магистраль, но и ряд знаковых мест и находящихся поблизости парков. Так, столичные власти планируют обновить площадь перед Строгановским училищем.
"Сегодня это просто асфальт и газоны, которые могут стать местом отдыха и встреч", – отметил Собянин.
Также благоустройство коснется парков "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", где проведут ремонт уже имеющейся инфраструктуры для отдыха и занятий спортом. Мэр подчеркнул, что эти работы будут осуществляться без вмешательства в сложившуюся природную среду.
Собянин напомнил, что высказать свое мнение о городских проектах можно на портале "Активный гражданин".
Ранее Сергей Собянин сообщил, что единый пешеходный маршрут планируется создать в Щукинском парке и Всехсвятской роще в рамках проекта экологической реабилитации. На территории парка заменят старый асфальт на гравийный отсев и терравей, благоустроят "народные тропы", высадят сотни молодых деревьев, приведут в порядок спортивные и детские площадки.
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