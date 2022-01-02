В парках Москвы обустроили более 50 лыжных трасс

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 50 лыжных трасс обустроили в 26 столичных парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что трассы подойдут как для любителей активного отдыха, так и для спокойных прогулок с друзьями и семьей.

"Маршруты различаются по протяженности, сложности и стилю катания – классическому или коньковому", – уточняется в сообщении.

Так, опытным лыжникам подойдут длинные трассы в Измайловском парке, "Митино" и "Сокольниках". Там есть маршруты со сложными переходами, поворотами и склонами.

Хорошим выбором для семейного катания станет Воронцовский парк, где обустроили специальную детскую трассу. Новичков ждут на ровных лыжных дорожках в парке "Ходынское поле".

Отмечается, что лыжные трассы доступны посетителям парков бесплатно, а работа большинства из них зависит от погодных условий. Актуальные данные можно уточнить на официальных сайтах парков.

Абсолютным рекордсменом по числу и разнообразию трасс стал парк "Сокольники". Там обустроены 15 маршрутов для лыжников любого уровня подготовки. Их протяженность варьируется от 500 метров до 10 километров. Все трассы подходят для катания классическим стилем. А две из них, расположенные на 2-м и 5-м Лучевых просеках, подойдут и для конькового стиля.

В свою очередь в Измайловском парке открыты пять лыжных трасс, предназначенных для катания классическим стилем.

Протяженность первого маршрута, проходящего по аллее Большого Круга и аллее Пролетарского Входа, составляет 4,5 километра. Еще одна трасса проложена в северной части парка. Маршрут проходит параллельно Майской аллее, вдоль Народного проспекта. Его длина составляет 5 километров.

Пять круговых лыжных трасс обустроили в музее-заповеднике "Царицыно". Три из них проходят по дворцовой части парка.

Есть в парках Москвы и пять всепогодных лыжных трасс с искусственным снегом. Они работают даже при нулевой температуре воздуха, поскольку плотность покрытия поддерживается при помощи специальных снежных пушек.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве части Салтыковского лесопарка. Там открыли новый лыжный центр. Градоначальник рассчитывает, что после благоустройства части территории со стороны Новокосина посещаемость лесопарка увеличилась в шесть раз.