Движение транспорта ограничат в Москве в новогоднюю ночь

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Спорт

16:44

Лыжно-биатлонная трасса откроется в "Лужниках" 3 января

спорт город

Фото: Агентство "Москва"

С 3 января на территории спорткомплекса "Лужники" начнет работать лыжно-биатлонная трасса. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.

"Если у тебя есть свои лыжи – приходи и катайся бесплатно. Если нет – не переживай, на территории будет работать зона проката, где также будет доступен инвентарь для биатлона. Обращаем внимание – проход со своим спортивным оружием запрещен", – говорится в сообщении.

Трасса будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 до 28 февраля. Все посетители должны заранее пройти бесплатную регистрацию на сайте комплекса.

Ранее стало известно, что каток на ВДНХ в новогоднюю ночь будет работать до 02:00. Кроме того, все новогодние праздники на катке будет действовать обширная тематическая программа. С 20:00 до 02:00 посетители катка увидят ледовые шоу, шоу барабанщиков и выступления фигуристов. Гости и жители города также смогут принять участие в праздничном костюмированном шествии.

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