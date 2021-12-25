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Москва 24

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Город

25 декабря, 23:50

Каток с бесплатным прокатом коньков открылся вблизи "Москва-Сити"

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Каток с бесплатным прокатом коньков открылся вблизи "Москва-Сити". Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Каток работает до 10 января ежедневно с 12:00 до 22:00. Здесь посетители смогут погрузиться в дополненную реальность – сканировать QR-коды на специальных кубах и тестировать AR-маски. Территорию украсили арт-объекты амурских тигров, символ метро и елки высотой девять метров.

"Это повысит привлекательность района "Москва-Сити", а посетить новые точки зимнего отдыха смогут порядка 100 тысяч человек ежедневно", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось, что в парках столицы начали работать 17 катков с естественным покрытием. Самым крупным стал бесплатный каток "Гигант" в парке "Сокольники". Его площадь составляет свыше 16,5 тысячи квадратных метров, в день он может принять до четырех тысяч посетителей.

В парке "Сокольники" открылся бесплатный каток

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