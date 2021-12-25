Катки с естественным покрытием заработали в столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В парках столицы начали работать катки с естественным покрытием, всего в городе 17 площадок с натуральным льдом. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Четыре из них можно посетить бесплатно. Режим и особенности работы катков можно узнать на официальных сайтах парков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самой крупной площадкой с натуральным льдом стал бесплатный каток "Гигант" в парке "Сокольники". Площадь катка составляет свыше 16,5 тысячи квадратных метров, в день он может принять до четырех тысяч посетителей.

В Воронцовском парке можно не только покататься на коньках, но и полюбоваться архитектурой XIX века. Здесь открылся каток "Усадебный".

Также катки заработали в Измайловском парке, в саду Эрмитаж, и в Лианозовском парке. Для посещения катка, посетителям нужно заранее зарегистрироваться или приобрести билет.



Более подробную информацию о катках с натуральным покрытием можно узнать на mos.ru.

Ранее стало известно, что каток на ВДНХ в новогоднюю ночь будет работать до 02:00. Кроме того, все новогодние праздники на катке будет действовать обширная тематическая программа. С 20:00 до 02:00 посетители катка увидят ледовые шоу, шоу барабанщиков и выступления фигуристов. Гости и жители города также смогут принять участие в праздничном костюмированном шествии.

С 2 по 9 января гостей катка ждет бесплатная спортивно-развлекательная программа.