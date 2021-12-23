В парке "Сокольники" открылся бесплатный каток "Гигант"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бесплатный каток с натуральным льдом "Гигант" открылся в столичном парке "Сокольники". Об этом сообщается на сайте парка.
"В нашем парке открылся каток "Гигант". Каток с натуральным ледовым покрытием площадью 16 200 квадратных метров традиционно разместился на Большом круге и 1-м Лучевом просеке. Заливка катка производится специальной автотехникой, что способствует высокому качеству ледового покрытия", – говорится в релизе.
Там уточнили, что вход на каток будет бесплатным, однако допуск будет осуществляться по предварительной записи для исключения сильной загруженности. Получить электронный билет, который необходимо показать на входе, можно на сайте mos.ru.
"Гигант" работает с 10:00 до 23:00, между сеансами работники будут проводить технические перерывы. Для удобства посетителей работают пункты проката, где доступны услуги по аренде коньков и защитной экипировки, заточке коньков", – отмечается в сообщении.
Кроме того, гости парка смогут воспользоваться удобным гардеробом.
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