Москвичам рассказали о спортивной программе на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ВДНХ приглашает на тюбинговую горку и самый большой городской каток, а для детей подготовили квадроциклы и снегокаты. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В любое время года на ВДНХ можно интересно провести время с близкими и друзьями. Сейчас здесь работает самый большой каток в Москве, еще одна ледовая площадка находится в парке "Останкино". Горожан и туристов приглашают покататься на тюбинговой горке, освоить сноуборд, посетить музейные пространства, побывать на мастер-классах и экскурсиях", – сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Самый большой каток столицы

На Главной аллее ВДНХ начал работу самый большой каток в Москве, ледовые дорожки которого площадью 20,5 тысячи квадратных метров. Они проходят около фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". На катке отмечают все зимние праздники, а по выходным дням проводят зарядки и танцевальные мероприятия.

Каток работает со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, в выходные и праздники – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. Отдельный каток площадью 900 квадратных метров сделали для маленьких посетителей.

В этом году функционируют три главных, детский и бизнес-павильоны. В них есть раздевалки, пункты заточки коньков и медпункт. Также есть экспресс-павильон для гостей со своими коньками.

Билеты на каток можно приобрести онлайн, выбрав время и павильон для входа. Уточняется, что гостям нужно соблюдать социальную дистанцию, а в закрытых помещениях надевать маски.

Каток в парке "Останкино"

Другой каток находится в парке "Останкино". Его можно посетить бесплатно, предварительно зарегистрировавшись. Билеты придут на электронную почту.

Ледовая площадка находится рядом со стадионом и работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00. На катке посетителям предлагают пункт проката и заточки коньков, камеры хранения и кафе.

На входе проводится измерение температуры, инвентарь обрабатывается антисептиками. В раздевалке и павильоне проката также регулярно проводится дезинфекция. В помещениях необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Тюбинговая горка

Тюбинговая горка "Сияние" находится у павильона № 57. Она обработана всепогодным покрытием, которое не тает и в относительно теплую погоду. Горка имеет пять спусков, поэтому скатиться по ней возможно и всей семьей одновременно.

С понедельника по пятницу она доступна для посещения с 11:00 до 22:00, в выходные дни – с 10:00 до 23:00. Билеты можно приобрести в кассах у горки.

Весь инвентарь также регулярно дезинфицируют, а гостей просят соблюдать социальную дистанцию.

Зимний транспорт для детей

Для посетителей от 3 до 14 лет предлагают прокат квадроциклов и снегокатов, а также и зимние велосипеды (от 14 лет). Трасса для них находится между павильоном № 64 и фудкортом. С понедельника по пятницу она открыта с 11:00 до 21:00, по выходным и праздникам – с 10:00 до 22:00.

Школа сноубординга

До 30 декабря включительно на ВДНХ открыта бесплатная школа сноубординга. Она подходит для взрослых и детей в возрасте от 12 лет.

Искусственный склон разместили около летнего кинотеатра (на площадке за павильоном № 62). Высота склона – 9 метров, протяженность трассы – 70 метров. Занятия проходят каждый день с 11:00 до 21:00, все нужное снаряжение выдают на месте.

Отмечается, что посетителям заранее регистрироваться не нужно. Гости сменяют друг друга на трассе по очереди.

Мастер-классы на скалодроме

В центре BigWall в павильоне № 22 до 30 декабря проходит Московский фестиваль скалолазания. Все гости от четырех лет и старше могут посетить бесплатные мастер-классы для новичков. Кроме того, скалодромы предлагаются как для детей, так и для взрослых, а маршруты сделаны для любого уровня подготовки. Регистрация открывается два раза в неделю на три-четыре дня вперед.

Желающим принять участие советуют приходить в удобной одежде и со сменной обувью. Все снаряжение выдается на месте. С собой необходимо взять паспорт для регистрации в журнале техники безопасности. За детей расписываются их родители.

На этой площадке ВДНХ также соблюдают все санитарные нормы. В помещениях есть санитайзеры, работники обслуживают гостей в масках, а поверхности обрабатывают антисептиками.

Гимнастика цигун

В зимний сезон в Доме культуры ВДНХ предлагают бесплатные занятия "Оздоровительный цигун". Древняя восточная практика с физическими упражнениями и дыхательной гимнастикой подходит для людей разного возраста и с любым уровнем подготовки.

На данный момент занятия показывают онлайн. Присоединиться к мероприятию можно по средам с 18:00 до 20:00 и воскресеньям – с 12:00 до 14:00. Гостей регистрируют через WhatsApp по номеру +7 (916) 364-43-58.

Чтобы попасть на очные занятия, нужно будет показать QR-код и документ, удостоверяющий личность. Также посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры.

Спортивные сезоны

Проект "Спортивные сезоны" на ВДНХ проводит бесплатные мастер-классы и в зимнее время года. На них можно научиться фигурному катанию, скалолазанию или рогейну.

Участникам нужно записаться на сайте проекта. Все гости собираются около пункта регистрации перед павильоном № 57. Акция продлится до 26 декабря.

Ранее сообщалось, что на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в столице также открыты катки. На 18 ледовых площадках можно прокатиться бесплатно. Они работают каждый день. За вход со своими коньками платить не нужно.

Самый большой каток фестиваля расположен на площади Славы. Его размер – 2,5 тысячи квадратных метров. На каждом катке начинающим фигуристам помогут операторы.

