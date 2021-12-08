Какие катки стоит посетить в Москве в новом сезоне

Для всех любителей покататься на коньках в Москве уже открылись главные ледовые площадки – у ГУМа, на ВДНХ и в Парке Горького. Искусственные катки в городских парках также ждут своих посетителей. Рассказываем о самых главных и необычных местах, где можно покататься.

ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самый большой каток Москвы площадью свыше 20,5 тысячи квадратных метров в этом сезоне будет работать до 27 февраля 2022 года. В течение трех месяцев посетителей ждут праздничные мероприятия, спортивные и творческие мастер-классы, тематические экскурсии и акции.

Среди новых сервисов: абонемент на посещение и билеты с открытой датой. Гости катка смогут застраховаться от несчастного случая и получить скидки для организованных групп от 50 человек. Кроме того, прямо на катке можно будет заказать любимую музыкальную композицию.

Для посетителей ВДНХ доступны три основных павильона, экспресс-павильон для людей с собственными коньками, детская и VIP-площадка повышенной комфортности. Также предусмотрены раздевалки, два пункта заточки коньков и медпункт.

Со вторника по воскресенье на ледовой площадке проводят два сеанса – с 11:00 до 15:00 часов (с 10 часов – по выходным) и с 17:00 до 23:00. Стоимость посещения – от 500 до 650 рублей для взрослых и от 250 до 350 рублей – для детей. Прокат коньков – 300 рублей. В павильон повышенной комфортности вход стоит четыре тысячи рублей. Для пенсионеров в определенные дни действует бесплатный проход.

Приобрести билеты можно на официальном сайте. При покупке необходимо заранее выбрать определенное время и павильон для входа. Переодеться и взять коньки нужно в течение 30 минут от времени начала сеанса. При оплате билетов картой "Мир" действует скидка 20%.

Парк Горького

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Каток в Парке Горького в этом сезоне назвали "Зеркальным". Впервые его залили в 1931 году, а в этом году он отмечает 90-летие. На территории работают пять павильонов, оформление которых выполнено в ретростиле. Кроме того, предусмотрена отдельная хоккейная площадка и детский каток площадью 920 квадратных метров.

Для посетителей доступны четыре сеанса: 10:00–12:00, 13:00–15:00, 17:00–20:00 и 21:00–23:00. Купить билеты можно на сайте парка или в сервисе "Яндекс.Афиша". Стоимость посещения – от 300 до 650 рублей для взрослых и от 150 до 350 рублей – для детей. В павильоне повышенной комфортности цены начинаются от двух тысяч рублей.

ГУМ-каток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

29 ноября прошло торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади. В нынешнем сезоне он продолжит работать с соблюдением антикоронавирусных мер. Для гостей предусмотрены одноразовые маски.

По традиции первые четыре сеанса (с 09:00 до 14:30) по будням бесплатные, но только при входе со своими коньками. В остальное время стоимость посещения составляет для взрослых от 600 до 700 рублей, для детей – от 300 до 400 рублей, для пенсионеров – от 200 до 300 рублей. Прокат коньков – 400 рублей (для взрослых) и 200 рублей (для детей и пенсионеров). В праздничные дни на катке действуют повышенные тарифы. В новогоднюю ночь билет стоит 2 022 рубля.

Гостей катка ждут мастер-классы со звездами российского спорта. Приобрести билеты можно как на сайте, так и непосредственно в кассах ледовой площадки.

"Лужники"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Каток "Южный полюс" открылся в "Лужниках". Ледовую площадку отличает отсутствие разделения на фрагменты и дорожки. Площадь общего ледового полотна составляет 16 тысяч квадратных метров. При катке работает раздевалка, а также пункт проката и заточки коньков. Для детей предусмотрены специальные передвижные опоры в виде пингвинов.

Со вторника по пятницу каток работает с 16:00 до 22:00 с перерывом с 18:30 до 19:30, а в выходные – с 13:00 до 22:30 – всего три сеанса с часовыми перерывами. В зависимости от дня недели взрослый билет обойдется в 400–600 рублей, для детей 7–13 лет – 200–300 рублей, а для дошкольников вход на каток бесплатный.

Романтика в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для посетителей катка в саду "Эрмитаж" ежедневно будут звучать джазовые композиции. В перерывах между композициями можно узнать интересные факты о музыке, зимних видах спорта, праздновании Нового года и многом другом.

Романтичную обстановку в этом сезоне будет создавать вечерняя иллюминация и декор по мотивам орнамента "розетта". Ледовую площадку украсят белые лепестки, которые будут возвышаться надо льдом, создавая ощущение легкости и воздушности зимнего сада.

Стоимость посещения в будни – 250 рублей, в выходные и праздничные дни – 350 рублей. Прокат коньков – 200 рублей в час, каждый последующий час – 100 рублей. Узнать расписание и приобрести билеты можно на сайте парка.

Неоновый лед

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главной особенностью "City-катка" в парке "Красная Пресня" стала неоновая подсветка. Рядом с площадкой расположена фотозона в виде куба со светящимися надписями.

Стоимость посещения в будние дни – 250 рублей, выходные и праздничные дни – 350 рублей. Прокат коньков за сеанс – 250 рублей. Для любителей покататься всей семьей здесь действует специальный тариф с билетами по выгодной цене.

Как в Кремле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один из самых крупных искусственных катков в парках Москвы – "Сияние льда" – расположен в Таганском парке. Его площадь – 4,6 тысячи квадратных метров. Вокруг катка стоят старинные крепостные стены со сторожевыми башнями, возведенными еще в середине XIX века.

Площадка открыта ежедневно с 10:00 до 23:00, для посетителей работает пункт проката и заточки коньков, раздевалка и кафе. Стоимость сеанса: 250 рублей – в будни, 300 рублей – выходные. Детский билет – 150 рублей. Прокат коньков – 250 рублей. Купить билеты можно на сайте парка.