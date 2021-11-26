В Парке Горького откроется каток "Зеркальный"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Каток "Зеркальный" в Парке Горького откроется для посетителей в пятницу, 26 ноября, в 19:00. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В этом году катку в Парке Горького исполняется 90 лет. Впервые он открылся для гостей в 1931 году – с аллеями, залитыми льдом, тысячами огней, театральными шоу, прокатом и репродукторами, из которых лилась танцевальная музыка", – говорится в сообщении.

В этом сезоне на катке будут работать пять павильонов, оформление которых в честь юбилея выполнено в ретростиле. Кроме того, предусмотрена отдельная хоккейная площадка, а также детский каток площадью 920 квадратных метров.

Посетители смогут принять участие в различных квестах на льду, а также отдохнуть от катания в теплой зоне "Очаг" с настоящим костром.

Помимо "Зеркального", в пятницу откроется каток на ВДНХ, на котором в этот день пройдут театральные постановки и выступления артистов на льду, а также площадка в "Лужниках".

