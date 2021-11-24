Световая корзина украсила набережную Тараса Шевченко в Москве

Набережную Тараса Шевченко в Москве украсила большая световая корзина с цветами. К Новому Году на Поклонной горе также установили елочный шар весом 35 тонн.

На бульварах столицы появляются световые тоннели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

