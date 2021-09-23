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Москва 24

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07:56

Москвичи могут проверить сердце на кардиокреслах в 25 центрах "Мои документы"

медицина город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жители столицы могут снять электрокардиограмму всего за одну минуту в 25 центрах "Мои документы", воспользовавшись кардиокреслами. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Чтобы пройти исследование на кардиокресле, посетителю нужно ввести на экране номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и следовать инструкции. После обследования документ с кардиограммой поступит в электронную медкарту. Она также будет доступна терапевту и профильным специалистам.

"Если будет обнаружена патология, то придет СМС с приглашением на очный прием", – говорится в материале.

Посетителям, у которых еще не оформлена электронная медицинская карта, специалисты центра помогут получить полную регистрацию на mos.ru и подать заявку на оформление карты.

Также во всех центрах "Мои документы" размещены тонометры для измерения артериального давления. А в 69 офисах можно пройти медобследование с помощью современного диагностического комплекса, говорится в материале.

Пилотный проект по кардиомониторингу в центрах госуслуг реализуется Московским центром инноваций в здравоохранении.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что москвичи могут пройти медицинское обследование в 58 офисах "Мои документы".

Все желающие могут сделать анализ состава тела, проверить уровень кислорода в крови, артериальное давление, функцию внешнего дыхания, а также измерить пульс и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. Исследования бесплатные и занимают в среднем 7–10 минут. Результаты обследования появятся в электронной медкарте.

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