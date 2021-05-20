Пройти медобследование теперь можно в 58 центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице почти вдвое увеличилось количество центров государственных услуг, где установлены современные диагностические комплексы. Жители столицы могут пройти медицинское обследование в 58 офисах "Мои документы", рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время провели уже свыше 100 тысяч обследований.

"В центрах госуслуг работают диагностические комплексы, которые позволяют буквально "на бегу" проверить основные показатели организма. И такой чекап пользуется спросом. На сегодняшний день горожане прошли обследование уже более 100 тысяч раз. Поэтому "Мои документы" расширяют географию расположения медицинского оборудования. Изначально его установили в 10 офисах, потом в 30, позднее пройти обследование стало возможно в 35 центрах. Сейчас их количество увеличено почти вдвое и составляет 58", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Так, все желающие могут сделать анализ состава тела, проверить уровень кислорода в крови, артериальное давление, функцию внешнего дыхания, а также измерить пульс и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. Исследования бесплатные и занимают в среднем 7–10 минут. Результаты обследования появятся в электронной медкарте, говорится в материале.

Также диагностические комплексы позволяют записаться к врачу. Для прохождения обследования нужно ввести на главном экране номер полиса ОМС и дату рождения.

Кроме того, во всех флагманских центрах "Мои документы" можно сделать прививку от COVID-19.

Проверить свое здоровье горожане могут и в павильонах "Здоровая Москва", которые работают в столичных парках. Павильоны открыты каждый день с 08:00 до 20:00. Чтобы пройти обследование, при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, или его копию. Предварительная запись не нужна. Также в павильонах можно сделать прививку от коронавируса.

Главный врач столичной детской поликлиники № 7, муниципальный депутат округа Вешняки Елена Кац рассказала о преимуществах прохождения обследования в павильонах "Здоровая Москва". По ее словам, в павильонах специалисты могут выявить факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое.

