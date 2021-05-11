Врач рассказала о преимуществах проверки здоровья в павильонах "Здоровая Москва"

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Главный врач столичной детской поликлиники № 7, муниципальный депутат округа Вешняки Елена Кац рассказала о преимуществах прохождения обследования в павильонах "Здоровая Москва".

"Они работают каждый день без выходных с 08:00 до 20:00, поэтому узнать свои основные показатели здоровья можно даже во время прогулки", – рассказала Кац Агентству "Москва".

По ее словам, все желающие могут проверить здоровье, имея при себе минимум документов.

"Четкая логистика внутри павильона позволяет избегать скопления пациентов, а все исследования занимают до часа времени. Благодаря единой цифровой платформе все результаты сразу попадают в электронную медицинскую карту и доступны врачу поликлиники, независимо от того, в каком павильоне человек проходил чекап", – рассказала врач.

Кац уточнила, что при выявлении отклонений пациента переводят на контроль врачей телемедицинского центра, которые помогут записаться на дальнейшие обследования в поликлинике.

По ее словам, в павильонах "Здоровая Москва" специалисты могут выявить факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за четыре месяца работы павильонов "Здоровая Москва" 430 тысяч жителей столицы смогли проверить свое здоровье. Теперь горожане могут сделать там прививку от COVID-19.

Он рассказал, что 11 мая открылся павильон "Здоровая Москва" в Измайловском парке. Всего в 2021 году в столичных парках, скверах и зонах отдыха будут работать 46 павильонов – каждый день и без выходных с 08:00 до 20:00.

