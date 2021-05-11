Врач рассказала о преимуществах проверки здоровья в павильонах "Здоровая Москва"

Фото: sobyanin.ru
Главный врач столичной детской поликлиники № 7, муниципальный депутат округа Вешняки Елена Кац рассказала о преимуществах прохождения обследования в павильонах "Здоровая Москва".
"Они работают каждый день без выходных с 08:00 до 20:00, поэтому узнать свои основные показатели здоровья можно даже во время прогулки", – рассказала Кац Агентству "Москва".
По ее словам, все желающие могут проверить здоровье, имея при себе минимум документов.
"Четкая логистика внутри павильона позволяет избегать скопления пациентов, а все исследования занимают до часа времени. Благодаря единой цифровой платформе все результаты сразу попадают в электронную медицинскую карту и доступны врачу поликлиники, независимо от того, в каком павильоне человек проходил чекап", – рассказала врач.
Кац уточнила, что при выявлении отклонений пациента переводят на контроль врачей телемедицинского центра, которые помогут записаться на дальнейшие обследования в поликлинике.
По ее словам, в павильонах "Здоровая Москва" специалисты могут выявить факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что за четыре месяца работы павильонов "Здоровая Москва" 430 тысяч жителей столицы смогли проверить свое здоровье. Теперь горожане могут сделать там прививку от COVID-19.
Он рассказал, что 11 мая открылся павильон "Здоровая Москва" в Измайловском парке. Всего в 2021 году в столичных парках, скверах и зонах отдыха будут работать 46 павильонов – каждый день и без выходных с 08:00 до 20:00.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: