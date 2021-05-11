В павильонах "Здоровая Москва" можно будет пройти вакцинацию от COVID-19 – Собянин

15:17
Фото: sobyanin.ru
За четыре месяца работы павильонов "Здоровая Москва" 430 тысяч жителей столицы смогли проверить свое здоровье. Теперь горожане могут пройти там вакцинацию от коронавируса, сообщается на личном сайте Сергея Собянина.
"В 2020 году мы планировали продолжить проект "Здоровая Москва", но этим планам помешала пандемия. Сейчас эпидемиологическая ситуация хоть и непростая, но все же позволяет возобновить работу павильонов. Тем более что потребность проверить здоровье на фоне ковидной истории сильно возросла", – уточнил глава города.
По его словам, сегодня, 11 мая, открылся павильон "Здоровая Москва" в Измайловском парке. Всего в 2021 году в столичных парках, скверах и зонах отдыха будут работать 46 павильонов – каждый день и без выходных с 08:00 до 20:00.
Так, без предварительной записи в павильонах можно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и профилактическое обследование.
"Если вам 60+, то, сделав прививку от коронавируса, вы можете принять участие в программе "Миллион призов" – получить подарочную карту на сумму 1 000 баллов (рублей) или промокод на аналогичную сумму", – отметил Сергей Собянин.
Кроме того, в рамках профилактических обследований горожане смогут проверить кровь на сахар, холестерин и другие показатели, уточнить антропометрические данные – рост и вес, а также измерить артериальное и внутриглазное давление.
Ранее глава города рассказал, что в Москве от коронавируса привились уже около 400 тысяч жителей старшего возраста. Для тех, кому больше 60 лет, с 27 апреля запускают программу "Миллион призов".
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