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Мэр Москвы

08:28

Власти Москвы и бизнес объявили о запуске акции для вакцинировавшихся пожилых людей

мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 27 апреля жители столицы старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1 000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Организовать выдачу карт планируют в поликлиниках города и на других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод, будет необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Регистрация откроется 27 апреля.

Присоединиться к акции смогут и те пожилые люди, которые полностью завершили вакцинацию ранее или сделали только первую прививку. Для этого им также предлагается зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.

Потратить средства будет возможно на товары и услуги повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе, присоединившихся к программе "Миллион призов".

"Благодаря программе "Миллион призов" мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой – простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии", – сказал Собянин.

Он отметил, что ускорение вакцинации спасет тысячи жизней.

Ранее Сергей Собянин обратился к бизнесу с предложением организовать сбор пожертвований на реализацию акции "Миллион призов" для пожилых москвичей, привившихся от коронавируса. Он подчеркнул, что для людей старше 60 лет лет инфекция особенно опасна.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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