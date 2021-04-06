Соцработники проинформировали полмиллиона москвичей старше 60 лет о вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве социальные помощники оповестили полмиллиона горожан старше 60 лет о вакцинации от коронавируса, рассказал глава департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.
"Социальные помощники с 24 марта начали поквартирный обход жителей Москвы в возрасте старше 60 лет. Они рассказывают им о преимуществах российской вакцины "Спутник V", раздают информационные буклеты с подробными сведениями и при желании жителя помогают записаться в поликлинику для прививки. За две недели ударной работы удалось проинформировать полмиллиона москвичей старшего возраста", – рассказал Стружак.
Социальными помощниками являются сотрудники отделов "Московского долголетия", а также соцработники. Обходы они совершают по будним дням с 10:00 до 18:00. Сотрудники имеют при себе специальные бейджи с указанием их имени, названия центра соцобслуживания и подписи начальника окружного управления социальной защиты населения.
Если житель желает записаться на вакцинацию, соцпомощник может спросить у него дату рождения и номер полиса ОМС. При этом помощники также консультируют по вопросам по поводу вакцинации.
Ранее на сайте госуслуг начал работать чат-бот, который отвечает на самые популярные вопросы горожан за считаные секунд.
Виртуальный помощник помогает находить информацию по оформлению конкретной услуги или записываться на прием к специалисту. Таким образом, москвичам не приходится искать информацию вручную – достаточно просто задать вопрос на сайте md.mos.ru.
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