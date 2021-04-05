Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России стартовала программа мобильности волонтеров. Ее частью станет конкурс на проведение обучающих стажировок в сфере добровольчества.

Сама программа разбита на три блока. В нее войдут обеспечение участия добровольцев в ликвидации ЧС, в событийных мероприятиях и организация и проведение обучающих стажировок в РФ и за рубежом.

Желающие могут подать заявку на сайте Dobro.ru.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 23 тысяч человек стали участниками столичной акции #МыВместе за год. Партнерами акции стали почти 420 предпринимателей и компаний.