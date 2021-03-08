Более 300 тыс тюльпанов подарили москвичкам в рамках акции "Вам, любимые"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Жительницам Москвы вручили более 300 тысяч тюльпанов в рамках акции "Вам, любимые", которая состоялась в столице в честь 8 Марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Волонтеры вручали женщинам цветы на главных площадках города – в парках, скверах, на площадях и бульварах.

"В этом году мы также хотим сказать им огромное спасибо не только за заботу, поддержку, но и за то, что стали опорой для многих людей: спасали пациентов в больницах, помогали москвичам во время акции #МыВместе, координировали работу фондов, городских служб и никогда не унывали", – рассказал директор Ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичек с 8 Марта. Градоначальник отметил, что женщины умело сочетают заботу о семье с профессиональной самореализацией и карьерой. Он пожелал женщинам крепкого здоровья, благополучия, любви, красоты и обаяния.

А Владимир Путин подчеркнул, что традиция празднования 8 Марта создает у граждан особое настроение. Праздник символизирует собой наступление весны, а также отмечает роль женщин в этом мире. Президент пожелал женщинам здоровья, успехов и взаимопонимания.

