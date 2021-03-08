Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил москвичек с 8 Марта. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

Градоначальник отметил, что женщины умело сочетают заботу о семье с профессиональной самореализацией и карьерой. Это является их уникальным даром, считает мэр.

"8 Марта – праздник любви, нежности и красоты, которые воплощает в себе лучшая половина человечества. Женщина дарит жизнь и наполняет ее высоким смыслом, вдохновляет мужчин на большие дела и благородные поступки, привносит в мир гармонию и доброту", – сказано в телеграмме.

Собянин подчеркнул знания, таланты, безупречный деловой стиль москвичек в бизнесе, экономике, на государственной службе. Также он добавил, что жительницы столицы играют важную роль в развитии социальной сферы города.

"Пусть замечательный весенний праздник подарит вам много цветов, улыбок и приятных сюрпризов. Желаю вам, милые женщины, крепкого здоровья, благополучия, любви, красоты и обаяния", – заключил градоначальник.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что традиция празднования 8 Марта создает у граждан особое настроение. Праздник символизирует собой наступление весны, а также отмечает роль женщин в этом мире. Президент пожелал женщинам здоровья, успехов и взаимопонимания.

