10:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поздравил москвичек с 8 Марта. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.
Градоначальник отметил, что женщины умело сочетают заботу о семье с профессиональной самореализацией и карьерой. Это является их уникальным даром, считает мэр.
"8 Марта – праздник любви, нежности и красоты, которые воплощает в себе лучшая половина человечества. Женщина дарит жизнь и наполняет ее высоким смыслом, вдохновляет мужчин на большие дела и благородные поступки, привносит в мир гармонию и доброту", – сказано в телеграмме.
Собянин подчеркнул знания, таланты, безупречный деловой стиль москвичек в бизнесе, экономике, на государственной службе. Также он добавил, что жительницы столицы играют важную роль в развитии социальной сферы города.
"Пусть замечательный весенний праздник подарит вам много цветов, улыбок и приятных сюрпризов. Желаю вам, милые женщины, крепкого здоровья, благополучия, любви, красоты и обаяния", – заключил градоначальник.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что традиция празднования 8 Марта создает у граждан особое настроение. Праздник символизирует собой наступление весны, а также отмечает роль женщин в этом мире. Президент пожелал женщинам здоровья, успехов и взаимопонимания.
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