Музей Победы подготовил программу к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В честь Международного женского дня Музей Победы подготовил весенние мастер-классы, исторические ролики и видеоконцерт. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На сайте музея для посетителей подготовлены истории о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны. Передачи входят в программу цикла "Люди и судьбы" онлайн-телевидения Музея Победы.
Также желающие смогут принять участие в мастер-классе по акварельной живописи и сухой пастели. Букеты тюльпанов и сирени научат рисовать лауреаты конкурса "Моя Победа".
Завершится праздничный день видеоконцертом. Также в офлайн-формате пройдет бесплатный показ фильма "Родные". С 15:00 до 19:00 в Зале полководцев пройдет праздничный концерт "Журавли Победы". С полной программой можно ознакомиться на сайте музея.
Ранее стало известно, что новая виртуальная экскурсия пополнит интернет-проект "Прогулки со Львом-хранителем" к Международному женскому дню. В компании чат-бота горожане смогут совершить путешествие по центральным улицам города и узнать о жизни женщин, внесших неоценимый вклад в развитие культуры столицы.
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