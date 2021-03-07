Москвичей пригласили на новую виртуальную экскурсию, посвященную женщинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая виртуальная экскурсия пополнит интернет-проект "Прогулки со Львом-хранителем" к Международному женскому дню. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В компании чат-бота горожане смогут совершить путешествие по центральным улицам города и узнать о жизни женщин, внесших неоценимый вклад в развитие культуры столицы.

"Виртуальный экскурсовод Лев-хранитель расскажет о доме-мастерской известного скульптора Веры Мухиной, доме, в котором жила поэтесса Марина Цветаева, усадьбе Маргариты Морозовой и о многом другом. Пешая прогулка займет приблизительно полтора часа", – рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Чтобы стать участником экскурсии нужно запустить чат-бот в Telegram и нажать на "Маршрут к 8 Марта". На экране будут отображены фотографии объектов с короткими познавательными справками к ним.

К Международному женскому дню цифровой туристический сервис Russpas подготовил маршрут по столице под названием "Городские девчонки".

Так, женщинам предлагают посетить "Парк ремесел" на ВДНХ, где регулярно проводят мастер-классы по изготовлению сувениров из стекла, глины и керамики.