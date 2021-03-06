На сервисе Russpass появился маршрут к 8 Марта

09:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
К Международному женскому дню цифровой туристический сервис Russpas подготовил маршрут по столице под названием "Городские девчонки". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, женщинам предлагают посетить "Парк ремесел" на ВДНХ, где регулярно проводят мастер-классы по изготовлению сувениров из стекла, глины и керамики.
В материале говорится, что одной из точек маршрута стал ботанический сад МГУ "Аптекарский огород", в котором в настоящее время проходит выставка "Репетиция весны".
Также все желающие могут пройти специальный квиз, опубликованный в онлайн-журнале Russpass. Предлагается отгадать авторов цитат о путешествиях и не только.
Помимо рекомендаций о том, как провести праздничный день в Москве, на туристическом сервисе опубликовали идеи для отдыха в Крыму.
Более подробный список мероприятий можно посмотреть на mos.ru.
Заммэра столицы Наталья Сергунина ранее сообщила, что в туристическом сервисе Russpass стали доступны три новые функции. Во-первых, речь идет об авторизации через соцсети и популярные онлайн-сервисы. По словам Сергуниной, такая функция сделает Russpass удобнее как для пользователей из регионов, так и для посетителей из других стран. Также у пользователей появилась возможность планировать сложные маршруты с использованием нескольких видов транспорта и в одном месте сразу покупать билеты на самолет, поезд и автобус.
Russpass – цифровая платформа, которая помогает спланировать индивидуальное путешествие по России, купить билеты на самолет, поезд, экскурсии, в музеи и театры.
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