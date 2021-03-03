Три новые функции появились в туристическом сервисе Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В туристическом сервисе Russpass стали доступны три новые функции, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Во-первых, речь идет об авторизации через соцсети и популярные онлайн-сервисы. По словам Сергуниной, такая функция сделает Russpass удобнее как для пользователей из регионов, так и для посетителей из других стран. Туристы смогут зайти в аккаунт через учетную запись в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, Gmail, "Яндекс.Почта" или через личный кабинет на mos.ru.

Также у пользователей появилась возможность планировать сложные маршруты с использованием нескольких видов транспорта и в одном месте сразу покупать билеты на самолет, поезд и автобус. Теперь не нужно заходить на несколько разных ресурсов, чтобы найти и забронировать билеты для каждого этапа путешествия. Сервис предложит оптимальный маршрут и вид транспорта.

Третья новая функция – это интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами. С ее помощью можно наглядно изучить туристические предложения Москвы и других городов страны.

Как подчеркнула Наталья Сергунина, использование онлайн-инструментов в повседневной жизни – это современный тренд, который начинает превалировать и в туризме. По ее словам, люди охотнее выбирают билеты, гостиницы и экскурсии онлайн.

"Именно поэтому Москва вместе с другими регионами России развивает сервис Russpass. Это позволит привлекать новых туристов и уверенно конкурировать за турпоток, когда в мире будут сняты ограничения на международные поездки", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Russpass – цифровая платформа, которая помогает спланировать индивидуальное путешествие по России, купить билеты на самолет, поезд, экскурсии, в музеи и театры.