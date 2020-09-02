Новые туристические предложения появились на платформе Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На платформе Russpass появились новые туристические предложения от регионов страны, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичам предлагают познакомиться с Грозным, отправиться в горы Кавказа, насладиться красотой природы Алтая, а также совершить тур в Новочеркасск, Томск и Ярославль. Специалисты проработали экскурсионный тур и в Рязанскую область. Он в том числе проведет москвичей к знаменитому памятнику "Грибы с глазами".

Ранее сообщалось, что платформа Russpass запустила цикл видеороликов о столице. Видеоролики рассказывают о судьбе знаменитых животных, которые совершили орбитальный космический полет и вернулись на Землю, а также об Олимпиаде в 1980 году. Из видео также можно узнать о древней культуре и познакомиться с историей московского метро. Серию мини-историй подготовил журналист Владимир Раевский.

Воспользовавшись Russpass, можно спланировать маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах.

Сервис позволяет туроператорам, экскурсионным бюро, ресторанам, музеям, паркам и театрам продвигать свои продукты, привлекать новых клиентов, развиваться и создавать дополнительные рабочие места.