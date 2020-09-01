Сергунина: туристический сервис Russpass запускает цикл видеороликов о Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Туристическая платформа Russpass запускает цикл видеороликов о столице, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Цикл будет постепенно пополняться. Уже сейчас можно посмотреть семь познавательных роликов. Они доступны на русском и английском языках", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Видеоролики рассказывают о судьбе знаменитых животных, которые совершили орбитальный космический полет и вернулись на Землю, а также об Олимпиаде в 1980 году. Из видео также можно узнать о древней культуре и познакомиться с историей московского метро. Серию мини-историй подготовил журналист Владимир Раевский.

Ранее сообщалось, что москвичи с помощью туристической платформы Russpass могут узнать о достопримечательностях столицы, среди которых Музей космонавтики на ВДНХ, канатная дорога на Воробьевых горах и парк "Зарядье".

Воспользовавшись Russpass, можно спланировать маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах.

Сервис позволяет туроператорам, экскурсионным бюро, ресторанам, музеям, паркам и театрам продвигать свои продукты, привлекать новых клиентов, развиваться и создавать дополнительные рабочие места.

