Москвичи с помощью платформы Russpass смогут узнать о достопримечательностях города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Москвичи с помощью туристической платформы Russpass смогут узнать о достопримечательностях столицы, среди которых Музей космонавтики на ВДНХ, канатная дорога на Воробьевых горах и парк "Зарядье". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, в Галерее Ильи Глазунова представлено более 700 работ художника. Особняк XIX века на Волхонке, где располагается галерея, реставрировал сам Илья Глазунов. В Музее космонавтики на ВДНХ можно посмотреть большую коллекцию метеоритов, летательный аппарат, в котором вернулись на Землю собаки-космонавты Белка и Стрелка, и многое другое.
Посмотреть документальные фотографии, примитивистские рисунки, экспериментальные экспонаты, редкие кадры исторической хроники все желающие могут посмотреть в Мультимедиа Арт Музее.
В парке "Зарядье" москвичи и гости города могут узнать историю создания парка, нюансы его строительства, а также интересные факты о древнем районе Зарядье.
Также на платформе рассказывается о первой канатной дороге в Москве, которая открылась в конце 2018 года.
"Узнать о других достопримечательностях, сервисах и услугах Москвы можно на сайте russpass.ru. Также там размещены готовые тематические маршруты по городу", – говорится в материале.
Ранее сообщалось, что более пяти тысяч человек воспользовались цифровой туристической платформой Russpass в столице со времени ее запуска 20 июля. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, российский проект Russpass отвечает современным запросам на удобные сервисы для путешественников.
Воспользовавшись Russpass, можно спланировать маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах.
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