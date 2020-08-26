Около 1,5 млрд рублей получили столичные отельеры в виде грантов

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Около 1,5 миллиарда рублей получили столичные отельеры для организации размещения врачей, лечащих больных с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Власти Москвы направили на поддержку отельеров порядка 1,5 миллиарда рублей в виде грантов. На эти средства было организовано размещение в гостиницах медиков, которые борются с коронавирусом", – сообщил Ефимов.

Он отметил, что таким образом решаются две задачи. Во-первых, семьи врачей и медсестер защищены от коронавируса. Во-вторых, гостиницы благодаря этим грантам могут пережить период ограниченного спроса с меньшими потерями.

"Для медиков созданы самые комфортные условия, включая двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой до номеров", – подчеркнул Ефимов.

Он добавил, что вопросами распределения средств занимается комитет по туризму. Он выделяет деньги в зависимости от готовности гостиниц соблюдать санитарные требования.

В свою очередь генеральный менеджер отеля "Кортъярд Марриотт Москва Павелецкая" Ваге Хачатрян отметил своевременность поддержки, которую организовали столичные власти для поддержки отельеров.

"Одновременно с другими мерами поддержки правительства Москвы, которые нам позволили вовремя выплатить и заработную плату и исполнить обязательства перед кредиторами, грантовая инициатива оказалась очень своевременной и помогла многим отелям выжить в это сложное время. В частности, нам это помогло еще и полностью сохранить штат", – рассказал Хачатрян.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать помощь столичным гостиницам в проведении дезинфекции помещений. Он сообщил, что поддержку получат отели, которые расселяют у себя медицинских работников.