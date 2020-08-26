Около 1,5 млрд рублей получили столичные отельеры в виде грантов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Около 1,5 миллиарда рублей получили столичные отельеры для организации размещения врачей, лечащих больных с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
"Власти Москвы направили на поддержку отельеров порядка 1,5 миллиарда рублей в виде грантов. На эти средства было организовано размещение в гостиницах медиков, которые борются с коронавирусом", – сообщил Ефимов.
Он отметил, что таким образом решаются две задачи. Во-первых, семьи врачей и медсестер защищены от коронавируса. Во-вторых, гостиницы благодаря этим грантам могут пережить период ограниченного спроса с меньшими потерями.
"Для медиков созданы самые комфортные условия, включая двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой до номеров", – подчеркнул Ефимов.
Он добавил, что вопросами распределения средств занимается комитет по туризму. Он выделяет деньги в зависимости от готовности гостиниц соблюдать санитарные требования.
В свою очередь генеральный менеджер отеля "Кортъярд Марриотт Москва Павелецкая" Ваге Хачатрян отметил своевременность поддержки, которую организовали столичные власти для поддержки отельеров.
"Одновременно с другими мерами поддержки правительства Москвы, которые нам позволили вовремя выплатить и заработную плату и исполнить обязательства перед кредиторами, грантовая инициатива оказалась очень своевременной и помогла многим отелям выжить в это сложное время. В частности, нам это помогло еще и полностью сохранить штат", – рассказал Хачатрян.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать помощь столичным гостиницам в проведении дезинфекции помещений. Он сообщил, что поддержку получат отели, которые расселяют у себя медицинских работников.
Москва поможет гостиницам, участвовавшим в программе расселения медиков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: