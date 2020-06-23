Собянин вдвое увеличил выплаты врачам и медсестрам амбулаторных КТ-центров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому врачи амбулаторных КТ-центров, работавшие с пациентами с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты в размере 150 тысяч рублей в месяц.

Дополнительное материальное поощрение среднего медицинского персонала составит 100 тысяч рублей в месяц. Такие же стимулирующие выплаты ранее были назначены специалистам коронавирусных стационаров.

Решение было принято в связи с тем, что амбулаторные КТ-центры взяли на себя выполнение функций медицинских учреждений, осуществлявших прием больных COVID-19. Поэтому здоровье работников КТ-центров также подвергалось риску, а их нагрузка была сопоставима той, что испытывали специалисты коронавирусных стационаров.

В Москве амбулаторные КТ-центры были созданы на базе 45 столичных поликлиник. За все время пандемии коронавируса в них осуществили около 180 тысяч исследований. 11 июня 2020 года вернулись к обычному режиму работы 12 медицинских учреждений.

В постановлении сообщается, что специалисты получат выплаты за весь период работы КТ-центров в качестве организаций, перепрофилированных для приема пациентов с подозрением на коронавирус.

Ранее, согласно решению Собянина, всем медицинским работникам, осуществлявшим помощь пациентам с COVID-19, были назначены дополнительные выплаты. В частности, врачам стационаров – 70 тысяч рублей в месяц (вместе с федеральными выплатами – 150 тысяч рублей), среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей (100 тысяч рублей), младшему медицинскому персоналу – 30 тысяч рублей (55 тысяч рублей).

Работникам Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи назначили дополнительные выплаты. Так, врачи должны получать надбавки в размере 50 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – 30 тысяч рублей в месяц.

Что касается сотрудников городских поликлиник, которые фиксировали случаи заболевания COVID-19, а также осуществляли медицинское наблюдение на дому, то им предназначены выплаты в размере 70 тысяч (для врачей) и 50 тысяч рублей (для среднего медицинского персонала).

Работники лабораторий медицинских материалов, которые осуществляли исследование биологических материалов, имеют право на надбавку в размере 70 тысяч рублей – для врачей (150 тысяч вкупе с федеральными выплатами), 50 тысяч рублей – для среднего медицинского персонала (всего 100 тысяч) и 30 тысяч рублей – для младшего медицинского персонала (55 тысяч рублей).

За последние сутки на территории РФ зафиксировали 7 425 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на территории России обнаружено 599 705 заболевших. 356 429 пациентов выздоровели в результате прохождения курса лечения.