Медработников продолжат бесплатно расселять в гостиницах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Медработников продолжат бесплатно расселять в московских гостиницах. Временно проживать там может не только персонал коронавирусных отделений, но и врачи и медсестры обычных городских стационаров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Программа действует с 12 апреля. Благодаря этому можно защитить от инфекции семьи сотрудников больниц и снизить вероятность ее занесения в стационары. Для врачей созданы комфортные условия, включая двухразовое питание с бесконтактной доставкой.

Также медработники могут пользоваться услугами стирки личных вещей и другими сервисами. В каждом номере проживает один человек, в помещениях проводят кварцевание, поверхности дезинфицируют.

На сегодняшний день в программе участвуют 44 гостиницы, в которых организовано более 12,7 тысячи мест для проживания. В случае роста спроса количество гостиниц могут увеличить.