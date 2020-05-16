Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале госуслуг появилась форма для жалоб врачей об отсутствии положенных выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом рассказали в Минкомсвязи РФ.

"Средства на обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, были выделены бюджетам субъектов РФ в соответствии с постановлением правительства РФ", – говорится в сообщении.

Ранее в правительстве РФ утвердили новые правила выплат медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Так, премьер-министр страны Михаил Мишустин обязал глав регионов проконтролировать получение всеми медработниками соответствующих доплат в кратчайшие сроки.

Известно, что врачи, которые взаимодействуют с пациентами с подтвержденным коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей также полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей. Уточнялось, что выплаты врачам освободят от НДФЛ.