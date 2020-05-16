Кабмин утвердил новые правила выплат медикам, работающим с пациентами с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Доплаты медицинским работникам будут рассчитывать из самого факта работы с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства России.
"Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени", – говорится в сообщении.
Известно, что кабмин утвердил распределение транша в 22,4 миллиарда рублей на такие доплаты. За счет этих средств региональные власти должны будут обеспечить выплаты медработникам за май.
При этом отмечается, что стимулирующие выплаты по новым правилам будут полагаться также и водителям скорой помощи – сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обязал глав регионов проконтролировать получение всеми медиками соответствующих доплат в кратчайшие сроки.
"Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы", – отметил глава правительства.
Известно, что врачи, которые взаимодействуют с пациентами с подтвержденным коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц.
Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей также полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей. Уточнялось, что выплаты врачам освободят от НДФЛ.
Путин раскритиковал задержки с выплатами надбавок медикам
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