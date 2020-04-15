Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачам, которые борются с коронавирусом. Такое распоряжение президент дал на совещании с членами правительства, трансляция которого велась на канале "Россия 24".

Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову внести изменения в нормативные документы по поддержке медицинских работников, чтобы они получили до 80 тысяч рублей "чистыми".

"Мною были названы цифры соответствующие, 80 тысяч рублей – это дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусом для медицинского персонала, для врачей, 80 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 25 тысяч рублей. В соответствии с действующим законом они должны облагаться налогом на доходы физических лиц, но цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их, что называется, на руки, чистыми", – сказал президент.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении правительством 3,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией.

В документе прописано, что врачи, которые взаимодействуют с зараженными коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей также полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей.

С 13 апреля для столичных медиков ввели новую льготу. Медперсоналу разрешили бесплатно парковать свои автомобили на московских местах для стоянки. Список врачей формировали в учреждениях, после чего передавали в городской департамент здравоохранения.