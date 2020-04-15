Ветераны попросили Путина перенести парад Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российские объединения ветеранов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отложить парад в честь празднования Дня Победы, сообщает ТАСС.
Они попросили перенести торжественное мероприятие в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне на более позднюю дату. В качестве причины, по которой необходимо отложить военный парад, называется угроза распространения коронавируса.
"От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", – следует из обращения.
Свои подписи под просьбой к Путину поставили председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил Владимир Епифанов; руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков; президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов.
Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков допустил, что парад будет проведен не 9 мая. В то же время он подчеркнул, что торжественное мероприятие обязательно состоится. По словам пресс-секретаря, окончательного решения по проведению парада Победы еще не принималось.
Также Песков отмечал, что если парад и состоится в традиционную дату, то участие в нем ветеранов Великой Отечественной войны в Кремле считают нецелесообразным.
В связи с отсутствием решения по переносу приготовления к военному параду продолжаются. В частности, 15 апреля планировали начать репетиции воздушной части торжественного шествия. Также в "Роскосмосе" рассказали, что 25 апреля будет запущена ракета "Союз-2.1а", которая будет украшена символикой в честь Дня Победы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: