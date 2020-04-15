Ветераны попросили Путина перенести парад Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские объединения ветеранов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отложить парад в честь празднования Дня Победы, сообщает ТАСС.

Они попросили перенести торжественное мероприятие в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне на более позднюю дату. В качестве причины, по которой необходимо отложить военный парад, называется угроза распространения коронавируса.

"От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", – следует из обращения.

Свои подписи под просьбой к Путину поставили председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил Владимир Епифанов; руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков; президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов.

Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков допустил, что парад будет проведен не 9 мая. В то же время он подчеркнул, что торжественное мероприятие обязательно состоится. По словам пресс-секретаря, окончательного решения по проведению парада Победы еще не принималось.

Также Песков отмечал, что если парад и состоится в традиционную дату, то участие в нем ветеранов Великой Отечественной войны в Кремле считают нецелесообразным.

В связи с отсутствием решения по переносу приготовления к военному параду продолжаются. В частности, 15 апреля планировали начать репетиции воздушной части торжественного шествия. Также в "Роскосмосе" рассказали, что 25 апреля будет запущена ракета "Союз-2.1а", которая будет украшена символикой в честь Дня Победы.