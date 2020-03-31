"Ракету Победы" запустят к МКС в преддверии 9 Мая

Фото: КЦ "Южный"/Роскосмос

Госкорпорация "Роскосмос" украсит ракету "Союз-2.1а" ко Дню Победы. Запуск космического корабля запланирован на 25 апреля, как сообщает РИА Новости.

"Данный запуск "Роскосмос" посвятит 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В частности, на ракету-носитель "Союз-2.1а", которая получила название "Ракета Победы", будет нанесена специализированная символика – логотип 75-й годовщины Победы, изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны", – заявили в пресс-службе госкорпорации.

Старт ракеты запланирован на 4:51 по московскому времени с космодрома Байконур. На орбиту будет выведен грузовой корабль со стандартным объемом поставок, а также в флешкой, содержащей имена участников Великой Отечественной войны. Их собирают в рамках акции "Бессмертный полк на МКС".

Что касается полезной нагрузки, то корабль "Прогресс МС-14" привезет на космическую станцию топливо, сжатый газ, а также продукты, медикаменты и необходимые инструменты.

На момент прибытия ракеты на МКС будут работать россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

