Акцию "Бессмертный полк" планируют провести на МКС

Фото: Роскосмос/Олег Скрипочка

На Международной космической станции (МКС) планируют провести акцию "Бессмертный полк". В апреле на станцию отправят данные о родственниках участников акции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

"В конце апреля состоится запуск грузового корабля "Прогресс МС-14", который отвезет данные о дорогих вам людях на Международную космическую станцию", – говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в акции, нужно отправить информацию о родственниках, участвовавших в ВОВ, в личном сообщении сообществу "Роскосмос" в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что информацию можно подать до 22 апреля, после чего данные загрузят на флешку и отправят на МКС.

В прошлом году в шествии "Бессмертного полка" приняло участие более 10 миллионов человек по всей России. В Москве в акции приняло участие более 700 тысяч человек.

История акции началась с Тюмени, где в 2007 году впервые прошел "Парад победителей". Пять лет спустя, в 2012 году, состоявшееся в Томске народное шествие получило название "Бессмертный полк", а в последующие годы акция распространилась по всей стране. С 2015 года она приобрела статус общероссийской акции-шествия. Несколько последних лет она стала проводиться во многих странах мира.