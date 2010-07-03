МВД оценило численность участников "Бессмертного полка" в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Шествие "Бессмертный полк" в центре столицы собрало 700 тысяч участников. Об этом "Интерфаксу" сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В 2016 году в акции принимали участие 700 тысяч человек, в 2017 году – 850 тысяч. В прошлом году на улицы с портретами участников Великой Отечественной войны вышли 1 миллион человек.

"Бессмертный полк" стартовал в 15:00. Горожане проследовали маршем от метро "Динамо" до Красной площади. Помощь в пути участникам оказывали добровольцы. Колонну шествия разделили на 26 секторов. По маршруту следования колонны работали 58 полевых кухонь.

К акции присоединились Владимир Путин и Сергей Собянин.

История акции началась с Тюмени, где в 2007 году впервые прошел "Парад победителей". Пять лет спустя, в 2012 году, состоявшееся в Томске народное шествие получило название "Бессмертный полк", а в последующие годы акция распространилась по всей стране. С 2015 года она приобрела статус общероссийской акции-шествия. Несколько последних лет она стала проводится во многих странах мира.

