Собянин принял участие в акции "Бессмертный полк"

Сергей Собянин присоединился к шествию "Бессмертного полка", неся портрет своего дяди Филиппа Собянина, прошедшего Великую Отечественную войну.
Вместе с изображением дяди на портрете, который несет мэр столицы, упомянуты остальные сыновья его деда, которые тоже сражались на фронте или стали тружениками тыла.
В семье деда столичного градоначальника Федора Мартемьяновича Собянина выросли пять сыновей. Четверо из них сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Двое с войны не вернулись.
Иван Собянин был призван в ряды Красной Армии Ханты-Мансийским райвоенкоматом по мобилизации. Сражался в звании рядового пехотинца. В 1985 году был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Умер в 1988 году.
Филипп Собянин был призван по мобилизации Ханты-Мансийским райвоенкоматом. Его боевой путь начался на Пензенской земле, в поселке Ахуны, где в октябре 1943 году была сформирована 68-я зенитно-артиллерийская дивизия резерва Главного командования. Филипп Федорович был награжден медалью "За отвагу". А закончилась для него война в мае 1945 года в Праге. В 1985 году Филипп Собянин был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Умер в 1985 году.
Рядовой Герасим Собянин был призван в Красную армию с началом войны. Он погиб в возрасте 24 лет в феврале 1942 года. Рядовой Петр Федорович Собянин служил в армии с 1940 года. Он погиб в марте 1943 года в возрасте 23 лет.
Акция "Бессмертный полк" стартовала в 15:00. Горожане следуют маршем от метро "Динамо" до Красной площади.
Помощь в пути участникам оказывают добровольцы. Колонну шествия разделили на 26 секторов, в каждом из них работают волонтеры, обеспечивающие раздачу воды. Они также информируют людей о том, где находятся санитарные кабины. По маршруту следования колонны работает 58 полевых кухонь.
Акцию, которая тогда называлась "Парад победителей", впервые провели в 2007 году в Тюмени. А с 2015 года шествие стало общероссийским.
Из-за акции на нескольких улицах в центре Москвы перекрыли движение транспорта. С 5:00 и до окончания мероприятия нельзя проехать по улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Охотный Ряд, в Театральном проезде, по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также Большому Москворецкому мосту.
Также движение перекрыто на участке Ленинградского проспекта – от ТТК до улицы 1-я Тверская-Ямская, на съездах с ТТК на Ленинградский проспект в сторону области и на развороте на Ленинградский проспект в сторону области в районе пересечения с ТТК.
Накануне Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии участвовали ветераны, члены столичного правительства, депутаты Мосгордумы во главе с ее председателем Алексеем Шапошниковым, а также председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Владимир Долгих.
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