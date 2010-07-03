Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает Агентство "Москва".

В церемонии участвовали ветераны, члены столичного правительства, депутаты Мосгордумы во главе с ее председателем Алексеем Шапошниковым, а также председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Владимир Долгих.

Кроме того, цветы возлагали председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай и представители органов исполнительной власти, ветеранских, детских, молодежных организаций и религиозных конфессий.

Сначала военнослужащие Преображенского полка вынесли четыре венка из еловых ветвей с цветами и красными лентами. Их установили перед Вечным огнем. Игра оркестра Преображенского полка сопровождалась маршем батальона почетного караула.

Возложив цветы, участники церемонии почтили память павших минутой молчания. Затем делегация отправилась к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади.

День Победы в Москве начнется с парада на Красной площади. Колонну военной техники возглавит танк Т-34-85, за ним проследуют бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун-К 4х4", а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет-Д1". После них через Красную площадь проедет БТР-82 и боевые машины пехоты "Курганец" и БМП-3.

Накануне в столице прошла генеральная репетиция парада, ради которой перекрывали часть центральных улиц.

