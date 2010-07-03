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13:19

Движение в центре Москвы восстановили после репетиции парада

транспорт перекрытия 9 Мая

13:19

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ограничения движения на центральных улицах столицы сняли после завершения репетиции парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сказано в Twitter Центра организации дорожного движения.

"Репетиция парада закончилась. Все ограничения сняты", – уточнили в ЦОДД.

В связи с репетицией парада утром 7 мая для машин перекрыли десятки улиц. Водителей не пускали на Нижние Мневники, Мневники, Красную Пресню, Баррикадную, Садовую-Кудринскую, Звенигородское шоссе и Триумфальную площадь.

Кроме того, нельзя было проехать по Тверской, Моховой, Охотный Ряд, Театральному проезду, Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду.

Генеральная репетиция завершилась около 11:00. В 2019 году участие в параде принимают более 13 тысяч человек. По Красной площади проедут 132 единицы техники, а в воздушной части парада задействованы 74 самолета и вертолета.

Генеральная репетиция парада прошла на Красной площади

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транспорт перекрытия 9 Мая

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